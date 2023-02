Juventus Alex Sandro, rinnovo di contratto fino al 2024 (Di lunedì 27 febbraio 2023) La Juventus e Alex Sandro avanti assieme: rinnovo di contratto per il difensore brasiliano. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, sarebbe ormai vicinissimo il prolungamento di contratto con il club bianconero per il braccetto di difesa di Massimiliano Allegri. Attualmente Alex Sandro ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2023. La dirigenza ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Laavanti assieme:diper il difensore brasiliano. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, sarebbe ormai vicinissimo il prolungamento dicon il club bianconero per il braccetto di difesa di Massimiliano Allegri. Attualmenteha unin scadenza il prossimo 30 giugno 2023. La dirigenza ... TAG24.

