Juvecaserta | nel derby col Sant’Antimo arriva la seconda sconfitta consecutiva

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiIl, in questo periodo, non porta bene alla Ble Decò, costretta ad accusare la. Indubbiamente, lo scontro diretto sul campo della Geko Consulting S. Antino non era dei più semplici per il quintetto di coach Luise che, però, ha tenuto bene il campo fino al termine della gara soccombendo con un passivo che, in verità, è ingeneroso nei confronti dei bianconeri (94-80), rimasti a contatto degli avversari per gran parte della partita, la cui svolta è stata determinata dalla grande precisione dei locali nel tiro dalla distanza: nei secondi venti minuti il quintetto locale ha messo a segno 9 triple su 10 tentativi con un eccezionale quanto inusuale 90% di percentuale. Tanto senza dimenticare l’assenza, nelle fila casertane, di elementi ...