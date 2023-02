Juve-Torino: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming (Di lunedì 27 febbraio 2023) Juventus-Torino (martedì 28 febbraio con inizio alle ore 20.45.30 in diretta su Dazn) è il posticipo che chiude la 24esima giornata... Leggi su calciomercato (Di lunedì 27 febbraio 2023)ntus-(martedì 28 febbraio con inizio alle ore 20.45.30 in diretta su Dazn) è il posticipo che chiude la 24esima giornata...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfans : Nell’allenamento di questa mattina cori contro la #Juventus da parte dei tifosi del #Torino: “Uccideteli, uccidetel… - TuttoMercatoWeb : “Uccideteli”: i tifosi del #Torino caricano la squadra in vista del #derby con la #Juve - forumJuventus : Allegri pre #JuveToro: “Pogba sarà convocato. Chiesa sta bene e può entrare a partita in corso. Dobbiamo continuare… - Giusepp34637041 : #GOBBOSEGUEGOBBO Fusi: «Derby equilibrato, non c’è una favorita» – ESCLUSIVA : - infoitsport : Torino, Juric: 'Siamo pronti per la Juve, a volte vince il più debole' -