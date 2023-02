Juve, Paredes dovrebbe essere titolare per il derby (Di lunedì 27 febbraio 2023) Nonostante le scarse prestazioni, Leandro Paredes dovrebbe partire titolare nel derby, vista l’assenza di Locatelli La Juve domani in campo contro il Torino nel derby della mole e, come riportato dal Corriere dello Sport, Leandro Paredes dovrebbe essere della partita. L’argentino dovrebbe giocare al posto dell’indisponibile Locatelli. Per ora il centrocampista ha deluso nel suo passaggio in bianconero. L’obbligo di riscatto è scaduto, ma non è ancora detta l’ultima. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JuveNTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Nonostante le scarse prestazioni, Leandropartirenel, vista l’assenza di Locatelli Ladomani in campo contro il Torino neldella mole e, come riportato dal Corriere dello Sport, Leandrodella partita. L’argentinogiocare al posto dell’indisponibile Locatelli. Per ora il centrocampista ha deluso nel suo passaggio in bianconero. L’obbligo di riscatto è scaduto, ma non è ancora detta l’ultima. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

