Juve, controlli al J-Medical per Milik, fermo ai box da un mese (Di lunedì 27 febbraio 2023) Arkadiusz Milik questa mattina era al J-Medical per un controllo: l’attaccante polacco è fermo da un mese per infortunio Mattinata di controlli medici per Arkadiusz Milik al J-Medical. L’attaccante polacco della Juve è fermo ai box da oltre un mese per un infortunio alla coscia sinistra accusato durante la sfida contro il Monza. Arek #Milik al J Medical per accertamenti ??#Juventus pic.twitter.com/iZzZVcaDHM— JuventusNews24.com (@junews24com) February 27, 2023 L’attaccante, come riportato dall’ANSA, spera di ricevere buone notizie per il suo ritorno in campo. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JuveNTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Arkadiuszquesta mattina era al J-per un controllo: l’attaccante polacco èda unper infortunio Mattinata dimedici per Arkadiuszal J-. L’attaccante polacco dellaai box da oltre unper un infortunio alla coscia sinistra accusato durante la sfida contro il Monza. Arek #al Jper accertamenti ??#ntus pic.twitter.com/iZzZVcaDHM—ntusNews24.com (@junews24com) February 27, 2023 L’attaccante, come riportato dall’ANSA, spera di ricevere buone notizie per il suo ritorno in campo. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Juve, controlli al J-Medical per Milik, fermo ai box da un mese - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Juve, nuovi controlli al J Medical per Milik L'attaccante cerca di capire quando potrà rientrare dopo lo stop - ansacalciosport : Calcio: Juve, nuovi controlli al J Medical per Milik. L'attaccante cerca di capire quando potrà rientrare dopo lo s… - Luxgraph : Juve, Milik nuovi controlli al J Medical: Allegri lo aspetta - juve_magazine : JUVENTUS - Nuovi controlli al J Medical per Milik -