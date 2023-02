Juve: c'è la priorità per il colpo a centrocampo (Di lunedì 27 febbraio 2023) La Juventus ha in programma un colpo per rinforzare il proprio centrocampo e, dopo l'addio a McKennie e il sempre più vicino addio... Leggi su calciomercato (Di lunedì 27 febbraio 2023) Lantus ha in programma unper rinforzare il proprioe, dopo l'addio a McKennie e il sempre più vicino addio...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Juve: c'è la priorità per il colpo a centrocampo: La Juventus ha in programma un colpo per rinforzare il proprio ce… - juanito92x : @ennevlog @peppismo il Real Madrid, il MU, Mbappe e la Juve un po' troppe priorità - MauroTheMastro : @FBiasin Risucchiati nella lotta Champions con i tre scontri diretti più la Juve da giocare ,direi che qualcuno in… - FraLauricella : RT @FraLauricella: Il #milan farà lo stadio da solo. #zhang: “Cardinale mi ha deluso”. #juve, #allegri confermato, priorità per il rinnov… - FraLauricella : Il #milan farà lo stadio da solo. #zhang: “Cardinale mi ha deluso”. #juve, #allegri confermato, priorità per il r… -