Juve, Brio sul derby: «In gare così essere più forte non è abbastanza» (Di lunedì 27 febbraio 2023) Le parole dell’ex della Juve, Sergio Brio, sul derby della mole di domani sera: «In passato c’era più equiliBrio» La Juve in campo domani per il derby della Mole. La Gazzetta dello Sport ha intervistato un protagonista dei derby del passatto, Sergio Brio. Di seguito le sue parole. derby DEL PASSATO – «Beh, c’era più equiliBrio. Il Toro era forte, con giocatori come Pulici, Pecci, Zaccarelli, Sala e Graziani, che mi toccò marcare. Vincemmo 1-0, ma fu dura. Oggi la distanza tra Juve e granata è più netta, anche se la penalizzazione ha ridotto il divario in classifica ad appena un punto. Non è facile giocare con il -15 nella testa…». QUALIFICAZIONE EUROPEA – «Per me in Serie A ha ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Le parole dell’ex della, Sergio, suldella mole di domani sera: «In passato c’era più equili» Lain campo domani per ildella Mole. La Gazzetta dello Sport ha intervistato un protagonista deidel passatto, Sergio. Di seguito le sue parole.DEL PASSATO – «Beh, c’era più equili. Il Toro era, con giocatori come Pulici, Pecci, Zaccarelli, Sala e Graziani, che mi toccò marcare. Vincemmo 1-0, ma fu dura. Oggi la distanza trae granata è più netta, anche se la penalizzazione ha ridotto il divario in classifica ad appena un punto. Non è facile giocare con il -15 nella testa…». QUALIFICAZIONE EUROPEA – «Per me in Serie A ha ...

