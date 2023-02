Juve, Allegri: «Pogba sta meglio, domani c’è» (Di lunedì 27 febbraio 2023) Le parole del tecnico della Juve, Massimiliano Allegri in conferenza stampa in vista dell Derby della Mole di domani Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa in vista del Derby della Mole di domani sera. Di seguito le parole del tecnico della Juve. TORNATA LA VERA Juve – «Questa partita ha il valore che deve avere, noi dentro al campo, indipendentemente da quello che succede fuori, dobbiamo fare i punti per rimanere nelle prime quattro. domani sarà difficile, in Champions abbiamo fallito. Ora a dire che Pogba può fare il titolare della Juventus dopo 315 giorni senza giocare ce ne passa, Chiesa che è stato fermo 10 mesi stessa cosa. Ci vuole un po’ di pazienza». COSA SI ASPETTA DA ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Le parole del tecnico della, Massimilianoin conferenza stampa in vista dell Derby della Mole diMassimilianoha parlato in conferenza stampa in vista del Derby della Mole disera. Di seguito le parole del tecnico della. TORNATA LA VERA– «Questa partita ha il valore che deve avere, noi dentro al campo, indipendentemente da quello che succede fuori, dobbiamo fare i punti per rimanere nelle prime quattro.sarà difficile, in Champions abbiamo fallito. Ora a dire chepuò fare il titolare dellantus dopo 315 giorni senza giocare ce ne passa, Chiesa che è stato fermo 10 mesi stessa cosa. Ci vuole un po’ di pazienza». COSA SI ASPETTA DA ...

