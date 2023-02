(Di lunedì 27 febbraio 2023) 'Stasera quando mi addormenterò, il mioper domani sarà'. Ivanconvoca i cronisti per la conferenza della vigilia in tardissima serata, appena dopo aver concluso la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Juric: 'Importante essere liberi di testa. Il mio unico desiderio? Vincere': Juric: 'Importante essere liberi di te… - Gazzetta_it : Juric: 'Importante essere liberi di testa. Il mio unico desiderio? Vincere' - StefanoSte66 : RT @MondoToro_net: ???La conferenza stampa di #Juric pre #JuventusTorino: “Portare i ragazzi al @MuseoDelToro potrebbe essere una soluzione.… - filicappe_ : RT @MondoToro_net: ???La conferenza stampa di #Juric pre #JuventusTorino: “Portare i ragazzi al @MuseoDelToro potrebbe essere una soluzione.… - MondoToro_net : ???La conferenza stampa di #Juric pre #JuventusTorino: “Portare i ragazzi al @MuseoDelToro potrebbe essere una soluz… -

'Stasera quando mi addormenterò, il mio unico desiderio per domani sarà vincere'. Ivanconvoca i cronisti per la conferenza della vigilia in tardissima serata, appena dopo aver ... L'è ...Si fa il nome di, si fa il nome di Thiago Motta che giusto ieri ha messo ko Inzaghi. Tra gli '...e quotidiana di poter lavorare con una società sana che vuole creare qualcosa di. ...

Juric: "Importante essere liberi di testa. Il mio unico desiderio Vincere" La Gazzetta dello Sport

Juric avvisa la Juve: «Il mio Toro è pronto per il derby» Corriere della Sera

Juve-Torino, Juric: “Pronti al derby, ma con questo Di Maria è tutto più difficile” Tuttosport

Torino, La Stampa: "Juric vuole i tifosi al Filadelfia in vista del derby" Sportitalia

Juric chiama a raccolta i tifosi: carica da derby al Filadelfia Toro.it

Le parole di Michele Padovano, ex attaccante bianconero, in attesa del derby della Mole tra la Juventus e il Torino ...Il tecnico croato recupera Ricci («viene in panchina») e si aspetta il massimo dai suoi, che però «non devono essere tesi: l'amore dei tifosi visto al Fila va trasformato in qualcosa di positivo» ...