Jurgen Klinsmann, la nuova avventura è in Corea del Sud (Di lunedì 27 febbraio 2023) Un'altra nazionale, un'altra sfida per Jurgen Klinsmann che torna a sedere su una panchina dopo tre anni di inattività. E' di oggi la notizia che l'ex attaccante dell'Inter è ufficialmente il nuovo Commissario... Leggi su europa.today (Di lunedì 27 febbraio 2023) Un'altra nazionale, un'altra sfida perche torna a sedere su una panchina dopo tre anni di inattività. E' di oggi la notizia che l'ex attaccante dell'Inter è ufficialmente il nuovo Commissario...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LeBombeDiVlad : ???? La #CoreaDelSud ingaggia #Klinsmann ? Il tedesco sostituisce #PauloBento #LBDV #LeBombeDiVlad #News - sportli26181512 : Klinsmann torna sulla panchina di una Nazionale? 'E' in pole position': Jurgen Klinsmann è pronto a ripartire alla… - TuttoMercatoWeb : Dopo tre anni riecco Jurgen Klinsmann: è in pole per diventare ct della Sud Corea - SpeculaThor : RT @peoplepubit: Di grandi persone ne ho incontrate. Come Jurgen Klinsmann. Un giorno mi chiese perché scappavo via alla fine degli allenam… - GalluzzoRich : @pisto_gol io mi sono innamorato di jurgen klinsmann ecco perché sono nerazzurro -