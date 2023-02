Jurgen Klinsmann è il nuovo ct della Corea del Sud

(Di lunedì 27 febbraio 2023)e’ ilctdel Sud. L’ex attaccante di Inter, Sampdoria e nazionale tedesca, 56 anni, succede al portoghese Paolo Bento, dimessosi dopo l’eliminazione agli ottavi dei mondiali in Qatar contro il Brasile (4-1)., che in passato ha guidato anche la Germania (2004-2006) e gli Stati Uniti (2011-2016), ha firmato un contratto con la federcalciona fino al 2026, con l’obiettivo dunque di disputare la prossima rassegna iridata. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

