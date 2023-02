Jungdal: “Al Milan ho imparato tanto come giocatore e come persona” (Di lunedì 27 febbraio 2023) L'ex portiere del Milan Andreas Jungdal ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sua esperienza rossonera Leggi su pianetamilan (Di lunedì 27 febbraio 2023) L'ex portiere delAndreasha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sua esperienza rossonera

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : Jungdal: “Al @acmilan ho imparato tanto come giocatore e come persona” #SempreMilan #Milan #ACMilan #Jungdal - cielorossonero : RT @Milannews24_com: Jungdal: «Al Milan ho imparato molto. Ora voglio migliorare» - Milannews24_com : Jungdal: «Al Milan ho imparato molto. Ora voglio migliorare» - Manuel97__ : @stefmagn93 Si lo so. Anche se molto probabilmente oltre a Sportiello, come terzo ci piazzeranno un portiere della… - Milannews24_com : Milan, il punto sui prestiti: Jungdal, Nasti e il resto dei giovani -