Judo | Clarisse Agbegnenou ai ferri corti con la Federazione francese | e il Togo è sullo sfondo…

Leggi su oasport

(Di lunedì 27 febbraio 2023), due ori e un argento olimpici e cinque titoli mondiali nella categoria 63 kg, è indubbiamente una delle stelle delmondiale. Dopo il doppio oro conquistato ai Giochi di Tokyo, primaka nella storia a vincere sia il titolo individuale che a squadre, la fuoriclassesi è presa un anno sabbatico nel quale è diventata mamma, ma non ha mai nascosto la sua intenzione di tornare sui tatami al più presto in vista di Parigi 2024. A novembre,è tornata in gara con i colori del suo club, il Red Star Champigny, per la Champions League. Dopo aver sconfitto la connazionale Candice Lebreton e la britannica Jemima Yeats-Brown, la finale l’ha vista opposta ad un’altra atleta della nazionale, Margaux Pinot, due volte campionessa ...