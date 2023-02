Jill Biden fa i capricci e obbliga tutti a fare scalo a Napoli: cosa voleva mangiare (Di lunedì 27 febbraio 2023) Una tappa che fa notizia. Ha fatto uno scalo tecnico a Napoli l'aereo di Jill Biden di rientro negli Stati Uniti dopo la missione della first lady statunitense in Africa. L'Executive One Foxtrot, partito poco prima delle 5 di ieri pomeriggio da Nairobi, è atterrato alle 21.45 alla Naval Support Activity, la base della Marina americana di Capodichino. Mentre si effettuava il rifornimento di carburante, la moglie del presidente Usa Joe è scesa per salutare i vertici militari della base, con i quali ha scambiato alcune parole, facendo anche una foto di gruppo. Inoltre, prima del decollo, poco dopo le 23, sono state imbarcate pizze per tutti, ordinate alla Pizzeria ‘La Notizia 53', uno dei ristoranti visitati da Stanley Tucci nel suo show sulla cucina italiana 'Searching for Italy'. Vista la fermata a ... Leggi su iltempo (Di lunedì 27 febbraio 2023) Una tappa che fa notizia. Ha fatto unotecnico al'aereo didi rientro negli Stati Uniti dopo la missione della first lady statunitense in Africa. L'Executive One Foxtrot, partito poco prima delle 5 di ieri pomeriggio da Nairobi, è atterrato alle 21.45 alla Naval Support Activity, la base della Marina americana di Capodichino. Mentre si effettuava il rifornimento di carburante, la moglie del presidente Usa Joe è scesa per salutare i vertici militari della base, con i quali ha scambiato alcune parole, facendo anche una foto di gruppo. Inoltre, prima del decollo, poco dopo le 23, sono state imbarcate pizze per, ordinate alla Pizzeria ‘La Notizia 53', uno dei ristoranti visitati da Stanley Tucci nel suo show sulla cucina italiana 'Searching for Italy'. Vista la fermata a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La first lady Usa Jill Biden, tornando dal Kenya, ha fatto tappa a Capodichino per cena: dieci margherite e nove pi… - Sbrn65 : RT @tempoweb: I capricci di Jill #Biden: scalo a #Napoli e #pizza per tutto lo staff #usa #27febbraio #iltempoquotidiano - tempoweb : I capricci di Jill #Biden: scalo a #Napoli e #pizza per tutto lo staff #usa #27febbraio #iltempoquotidiano… - ZPeppem : RT @rep_napoli: Jill Biden, scalo tecnico a Napoli. Enzo Coccia: “Ho consegnato 10 margherite e 9 diavole, ma non sapevo chi le avesse ordi… - ildottorino81 : RT @Agenzia_Ansa: La first lady Usa Jill Biden, tornando dal Kenya, ha fatto tappa a Capodichino per cena: dieci margherite e nove pizze al… -