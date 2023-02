Jenna Ortega e Aubrey Plaza irresistibili ai SAG Awards | Non capisco perché ci hanno messe insieme

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Divertente siparietto comico tra le due attrici di Mercoledì e The White Lotus cheironizzato sulla natura dei rispettivi personaggi. Nel corso della notte dei SAG2023,presentatoun premio, diventando protagoniste di un simpatico siparietto comico. Le due giovani attriciironizzato sulla natura schiva e sospettosa (nonché diabolica) dei rispettivi personaggi, ovvero la Mercoledì dell'omonima serie Netflix e la Harper Spiller di The White Lotus. "Non socimesso", ha detto, mentreha aggiunto: "Sì, lo so, non abbiamo nulla in comune". "Dovremmo trovare le ...

Miglior attrice in una serie comemedia Christina Applegate per Amiche per la morte - Dead to Me Rachel Brosnahan per La fantastica signora Maisel Quinto Brunson per Abbott Elementary...

Sono salite insieme sul palco dei premi vestendo le espressioni annoiate e apatiche dei loro personaggi più celebri. Ed ora il mondo sogna il crossover tra Mercoledì e The White Lotus