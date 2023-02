Jamie Cail morta | l’ex nuotatrice americana trovata in casa senza vita

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Èa 42 anni, ex-campionessadi nuoto. Ignote per ora le cause del decesso. È stato il suo compagno, dopo una serata trascorsa in un bar, a trovarla riversa sul pavimento in un appartamento alle Isole Vergini. Stando a quel che riportano i media locali, incluso 7news.com.au, il fidanzato dil’ha portata con un amico alla Myrah Keating-Smith Clinic. Qui è stata sottoposta a rianimazione cardiopolmonare, ma per lei non c’è stato più niente da fare. La polizia delle Isole Vergini ha notificato l’avvio di un’indagine sulla sua morte.lavorava in una caffetteria locale nelle Isole Vergini americane. Originaria del New Hampshire, negli anni ’90 aveva riportato ottimi risultati in vasca, vincendo da adolescente una medaglia d’oro con ...

