James Bond: i romanzi saranno epurati dal linguaggio razzista e dal sessismo (Di lunedì 27 febbraio 2023) La censura e i tempi che corrono hanno colpito anche le opere di Ian Fleming: i romanzi di James Bond, infatti, saranno ripubblicati in maniera edulcorata per non offendere nessuno. Continua a far discutere la censura attorno a romanzi che hanno fatto la storia della letteratura. Dopo quanto accaduto con le opere di Roald Dahl, adesso tocca ai romanzi di James Bond, l'agente segreto più celebre al mondo ideato dalla penna di Ian Fleming. Gli scritti saranno infatti ripubblicati in maniera edulcorata, rimuovendo un linguaggio ritenuto razzista e troppo sessista. La dichiarazione è avvenuta a mezzo di comunicato stampa dalla Ian Fleming Pubblications: "Abbiamo revisionato i testi originali di ...

