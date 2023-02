Italia’s Got Talent: Khaby Lame e Elettra Lamborghini in giuria con Matano e Maionchi. Conducono “gli sciacalli” (Di lunedì 27 febbraio 2023) Khaby Lame Italia’s Got Talent ha cambiato casa e anche i suoi protagonisti, ma non tutti. L’era Disney+ del Talent show è ufficialmente iniziata con il via alle registrazioni della tredicesima edizione italiana del format basato sull’originale anglo-statunitense Got Talent ideato da Simon Cowell. Ma da chi è formata la nuova giuria? Chi conduce? Si registrano new entry, come era prevedibile, ma anche volti già noti al programma. Partiamo proprio da chi già c’era e ci sarà ancora. Nella giuria di IGT continueranno a sedere due “storici” dello show: Frank Matano, presente fin da quando il Talent ha lasciato la tv generalista per Sky (nel 2015), e Mara Maionchi, giudice dall’edizione del 2019. A ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 27 febbraio 2023)Gotha cambiato casa e anche i suoi protagonisti, ma non tutti. L’era Disney+ delshow è ufficialmente iniziata con il via alle registrazioni della tredicesima edizione italiana del format basato sull’originale anglo-statunitense Gotideato da Simon Cowell. Ma da chi è formata la nuova? Chi conduce? Si registrano new entry, come era prevedibile, ma anche volti già noti al programma. Partiamo proprio da chi già c’era e ci sarà ancora. Nelladi IGT continueranno a sedere due “storici” dello show: Frank, presente fin da quando ilha lasciato la tv generalista per Sky (nel 2015), e Mara, giudice dall’edizione del 2019. A ...

