Italia’s Got Talent, fan in visibilio al “Teatro Carlo Gesualdo” di Avellino (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Italia’s Got Talent fa tappa ad Avellino per due giorni 27-28 febbraio. Presso il “Teatro Carlo Gesualdo” folla in visibilio per l’attesa di scoprire i giudici. Confermata la presenza di Frank Matano e Mara Maionchi. E non solo. Al loro fianco ecco il TikToker Khaby Lame e Elettra Lamborghini. Show condotto da Aurora Leone e Gianluca Fru dei The Jackal. Uno dei Talent show più amati dal pubblico italiano che dal prossimo autunno approderà per la prima volta sulla piattaforma di streaming Disney+. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGotfa tappa adper due giorni 27-28 febbraio. Presso il “” folla inper l’attesa di scoprire i giudici. Confermata la presenza di Frank Matano e Mara Maionchi. E non solo. Al loro fianco ecco il TikToker Khaby Lame e Elettra Lamborghini. Show condotto da Aurora Leone e Gianluca Fru dei The Jackal. Uno deishow più amati dal pubblico italiano che dal prossimo autunno approderà per la prima volta sulla piattaforma di streaming Disney+. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ottopagine : Italia's got talent, la due giorni ad Avellino: ultimi posti al Gesualdo #Avellino - notyourpapillon : che bello lunedì vado alla prima registrazione di italia’s got talent ???? - navida79 : @MarcoFattorini fattorini ma hai mai partecipato a Italia's got talent? secondo me hai talento. - pe82za : #cocacolasupermatch @pe82za ciao Aurora mi piaci tanto ti seguo sempre, da Italia's got talent. Ormai l'avete vinto dal !!?? - ottoroluk : @camiziani Pare parteciperà anche alle seguenti trasmissioni: Master Chef Il grande fratello L’isola dei famosi C’è… -