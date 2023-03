Italian Symposium Così gli studenti italiani a Londra mostrano l' eccellenza del paese

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Glii della London school of Economic and Polical science riuniscono per tre giorni le eccellenzee. L'evento comincerà domani martedì 28 febbraio, con un primo incontro, e proseguirà l'1 e il 2 marzo, e coinvolgerà alcuni deglii che si sono distinti nel loro campo per impegno imprenditoriale e sociale. I protagonisti arrivano dal mondo della politica e dell'economia, ma anche della cultura e dello sport. L'Uisad Lse è pensato come una serie di tavole rotonde tra gli ospiti, oppure eventi singoli dedicati a un solo speaker. L'obiettivo dell'iniziativa è contribuire ai dibattiti sui temi più rilevanti riguardanti l'Italia. L'organizzazione del simposio è demandata alla rete che unisce gli...

Trasferta londinese per il ministro della Giustizia, Carlo Nordio . Ospite del '2023' organizzato da Uis (UnitedSocieties), dialoga di giustizia ed economia con gli studenti della London School of Economics . Le riforme e gli obiettivi da raggiungere in ...

Niccolò Babbini, 21 anni, ex studente del liceo Galvani, è tra gli organizzatori dell’iniziativa. Coinvolti oltre 4.000 ragazzi di venti università del Regno Unito: "Soddisfatti della prima edizione".Priorità del ministro per i processi civili. Le disfunzioni frenano l’ingresso di capitali stranieri nel paese, necessari invece per rimettere in moto l’economia. Poi la riscrittura della Riforma Vass ...