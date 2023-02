Italfutsal a Catania: ora il pass per le qualificazioni mondiali (Di lunedì 27 febbraio 2023) L'ultima volta in Sicilia, 12 anni fa, fu un trionfo assoluto: festa grande sugli spalti del PalaCarelli di Caltanissetta, l'Italfutsal mise in fila Romania, Polonia e Bulgaria, stravincendo il ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 27 febbraio 2023) L'ultima volta in Sicilia, 12 anni fa, fu un trionfo assoluto: festa grande sugli spalti del PalaCarelli di Caltanissetta, l'mise in fila Romania, Polonia e Bulgaria, stravincendo il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Italfutsal a Catania: ora il pass per le qualificazioni mondiali: Italfutsal a Catania: ora il pass per le qualific… - AmessiahK : RT @Gazzetta_it: #Italfutsal a Catania: ora il pass per le #qualificazioni mondiali - Gazzetta_it : #Italfutsal a Catania: ora il pass per le #qualificazioni mondiali - sportli26181512 : La carica di Catania e la visione di Bellarte. 'Avanti Italfutsal': La Nazionale sbarca sull'isola per affrontare l… - DivCalcio5 : ???? Italia-Macedonia del Nord a Catania il 1° marzo alle 20:30 (ingresso gratuito). Il Ct Massimiliano Bellarte ha c… -