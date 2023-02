ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI NAPOLI, PREMIO “LETTERATURA” 2022, GINO IORIO VINCITORE PER LA SECONDA VOLTA (Di lunedì 27 febbraio 2023) ISTITUTO ITALIANO di CULTURA di NAPOLI – PREMIO “LETTERATURA” – 38^edizione GINO IORIOdi Maria Ventre NAPOLI – Era una domenica di primavera, nel giardino della mia amica Anna era fiorita la mimosa. Quel giorno, di qualche anno fa, ho conosciuto il dott. Luigi IORIO col quale mi sono intrattenuta in una piacevole conversazione. Il suo modo di penetrare l’essenza delle cose e dipingere con un tratto di penna l’esistenza umana, anche nelle esperienze più spigolose, aveva suscitato in me l’interesse per quell’uomo dotato, senza dubbio, di una sensibilità fuori dal comune. Quando poi ne ho approfondito la conoscenza, e sono emerse tante sfaccettature, sia nel campo del pubblico impiego sia in quello imprenditoriale sia, ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 27 febbraio 2023)didi” – 38^edizionedi Maria Ventre– Era una domenica di primavera, nel giardino della mia amica Anna era fiorita la mimosa. Quel giorno, di qualche anno fa, ho conosciuto il dott. Luigicol quale mi sono intrattenuta in una piacevole conversazione. Il suo modo di penetrare l’essenza delle cose e dipingere con un tratto di penna l’esistenza umana, anche nelle esperienze più spigolose, aveva suscitato in me l’interesse per quell’uomo dotato, senza dubbio, di una sensibilità fuori dal comune. Quando poi ne ho approfondito la conoscenza, e sono emerse tante sfaccettature, sia nel campo del pubblico impiego sia in quello imprenditoriale sia, ...

