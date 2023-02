Island: nella serie tv su Prime l'orrore è essere prigionieri di un'isola infestata di demoni (Di lunedì 27 febbraio 2023) L'idol del kpop Cha Eun-woo è nel k-drama su Prime Video nei panni di un religioso del Vaticano. E ci ha raccontato come ha imparato l'italiano combattendo contro il lato oscuro dell'umanità… Leggi su wired (Di lunedì 27 febbraio 2023) L'idol del kpop Cha Eun-woo è nel k-drama suVideo nei panni di un religioso del Vaticano. E ci ha raccontato come ha imparato l'italiano combattendo contro il lato oscuro dell'umanità…

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : SBK Phillip Island 2023: doppietta di Bautista nella Superpole Race - MotociclismoIT : SBK Phillip Island 2023: doppietta di Bautista nella Superpole Race - Annamaria_1961 : RT @Gianl1974: Le strade sono apparse nella regione di Odessa in onore dei difensori di Snake Island e Azovstal Nella città di Izmail, To… - MimmoTomm : RT @Gianl1974: Le strade sono apparse nella regione di Odessa in onore dei difensori di Snake Island e Azovstal Nella città di Izmail, To… - Triistan05 : Mai votato PD, oggi però, per troppi e svariati motivi, sono andato a votare @ellyesse . Mo’ se vinci rivogliamo la… -