Iran, decine di casi di sospetto avvelenamento alle bambine per tenerle a casa da scuola (Di lunedì 27 febbraio 2023) Le autorità Iraniane hanno confermato che stanno indagando sulle notizie secondo cui delle studentesse in diverse città del Paese sono state avvelenate. Dalla fine di novembre, i media locali hanno riportato casi di avvelenamento respiratorio di centinaia di bambine di circa 10 anni nelle scuole di Qom, una delle principali città religiose dell'Iran. L'obiettivo era quello di chiudere le scuole femminili. Un medico specializzato nel trattamento delle vittime di avvelenamento ha affermato di ritenere che lo scopo fosse quello di "spaventare i manifestanti" e una "vendetta" per il ruolo svolto dalle giovani donne nelle recenti proteste contro l'hijab obbligatorio. Il viceministro dell'istruzione Iraniano, Younes Panahi, ha detto ai giornalisti che "è ...

