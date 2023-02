Iran, centinaia di bambine avvelenate per chiudere le scuole femminili (Di lunedì 27 febbraio 2023) In Iran la repressione, che ha avuto il suo picco a settembre 2022 in seguito all’uccisione di Mahsa Amini, continua ormai da mesi e non sembra essere destinata a fermarsi. A Qom, una delle principali città religiose del Paese, e a Borujerd, sono stati registrati centinaia di decessi per avvelenamento all’interno delle scuole. Secondo quanto riportato dal viceministro della Salute Youness Panahi, le vittime avrebbero tutte intorno ai dieci anni e sarebbero state fatte morire in modo intenzionale per raggiungere un obiettivo ben preciso: chiudere gli istituti da loro frequentati. In attesa di fare ulteriore chiarezza sulla vicenda, appare chiara la volontà di spegnere ogni forma di dissenso, in modo particolare nei confronti delle donne. Vi raccomandiamo... ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 27 febbraio 2023) Inla repressione, che ha avuto il suo picco a settembre 2022 in seguito all’uccisione di Mahsa Amini, continua ormai da mesi e non sembra essere destinata a fermarsi. A Qom, una delle principali città religiose del Paese, e a Borujerd, sono stati registratidi decessi per avvelenamento all’interno delle. Secondo quanto riportato dal viceministro della Salute Youness Panahi, le vittime avrebbero tutte intorno ai dieci anni e sarebbero state fatte morire in modo intenzionale per raggiungere un obiettivo ben preciso:gli istituti da loro frequentati. In attesa di fare ulteriore chiarezza sulla vicenda, appare chiara la volontà di spegnere ogni forma di dissenso, in modo particolare nei confronti delle donne. Vi raccomandiamo... ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : #Iran, bambine avvelenate 'per chiudere scuole femminili'. Centinaia di casi. Il vice ministro della Salute ammette… - TgLa7 : Orrore in Iran, avvelenate centinaia di bambine nelle scuole. A suscitare sgomento è la motivazione del gesto: un t… - Agenzia_Ansa : A Qom, una delle principali città sante iraniane, sono state avvelenate centinaia di alunne nel tentativo di provoc… - WMusicBusters : Leggi In Iran si indaga sull'avvelenamento di centinaia di alunne su iNews. - awa9068 : RT @__LaGuerriera7_: Centinaia di bambine avvelenate in Iran per provocare la chiusura delle scuole femminili. Quanti altri atti terroristi… -