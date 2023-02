Iran, bambine e studentesse avvelenate “per far chiudere le scuole femminili” (Di lunedì 27 febbraio 2023) Colpire le studentesse per chiudere le scuole femminili. Non è uno slogan di pessimo gusto ma quello che è realmente accaduto negli ultimi mesi a Qom, una delle principali città religiose dell’Iran, centro per eccellenza di studi sciiti. Qui si è consumato un vero e proprio dramma, che ha coinvolto centinaia di bambine, avvelenate nelle loro scuole in “modo intenzionale”, come ammette il viceministro della Salute. L’obiettivo, come detto, è quello di chiudere questi istituti, come già accaduto in Afghanistan. Sembra un copione già letto, in effetti, ma a tinte ancora più fosche. Infatti anche la città di Borujerd, nel centro del Paese, è stata teatro di episodi simili: nelle ultime 48 ore, come riporta Bbc Persian, oltre 90 alunne ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 27 febbraio 2023) Colpire leperle. Non è uno slogan di pessimo gusto ma quello che è realmente accaduto negli ultimi mesi a Qom, una delle principali città religiose dell’, centro per eccellenza di studi sciiti. Qui si è consumato un vero e proprio dramma, che ha coinvolto centinaia dinelle loroin “modo intenzionale”, come ammette il viceministro della Salute. L’obiettivo, come detto, è quello diquesti istituti, come già accaduto in Afghanistan. Sembra un copione già letto, in effetti, ma a tinte ancora più fosche. Infatti anche la città di Borujerd, nel centro del Paese, è stata teatro di episodi simili: nelle ultime 48 ore, come riporta Bbc Persian, oltre 90 alunne ...

