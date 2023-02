Iran: bambine avvelenate per chiudere le scuole femminili (Di lunedì 27 febbraio 2023) Negli ultimi mesi in Iran centinaia di bambine sono state avvelenate nel tentativo di provocare la chiusura delle scuole femminili. La città di Qom, che è il centro degli studi religiosi sciiti in Iran, è la più colpita. Ma perché il regime colpisce proprio le scuole? Come in Afghanistan, anche in Iran le scuole sono i “centri” Leggi su periodicodaily (Di lunedì 27 febbraio 2023) Negli ultimi mesi incentinaia disono statenel tentativo di provocare la chiusura delle. La città di Qom, che è il centro degli studi religiosi sciiti in, è la più colpita. Ma perché il regime colpisce proprio le? Come in Afghanistan, anche inlesono i “centri”

