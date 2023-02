Iran: bambine avvelenate per chiudere le scuole femminili (Di lunedì 27 febbraio 2023) In Iran dall’inizio di dicembre ad oggi sono state avvelenate centinaia di bambine, solo dopo mesi il viceministro della salute ha ammesso che dietro a questi casi c’è la volontà di far chiudere le scuole femminili. La strage per chiudere le scuole Scuola Iraniana – Ph Credit ANSA.itNegli ultimi mesi a Qom e Borujerd, le principali città sante a sud di Teheran, si sono rincontrati casi di avvelenamento per circa 200 bambine di 10 anni. Lo scopo era quello di far chiudere le scuole femminili, come ha dichiarato il viceministro della Salute Iraniano Youness Panahi. Secondo l’agenzia Irna molte famiglie lo scorso 14 febbraio si sono riunite ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 27 febbraio 2023) Indall’inizio di dicembre ad oggi sono statecentinaia di, solo dopo mesi il viceministro della salute ha ammesso che dietro a questi casi c’è la volontà di farle. La strage perleScuolaiana – Ph Credit ANSA.itNegli ultimi mesi a Qom e Borujerd, le principali città sante a sud di Teheran, si sono rincontrati casi di avvelenamento per circa 200di 10 anni. Lo scopo era quello di farle, come ha dichiarato il viceministro della Saluteiano Youness Panahi. Secondo l’agenzia Irna molte famiglie lo scorso 14 febbraio si sono riunite ...

