"Io sono finito". GF Vip 7, Donnamaria ammette tutto e trema: "Questo è quello che mi succede"

Van gate al GF Vip, le dichiarazioni di Edoardo Donnamaria. L'episodio del van continua a tenere banco all'interno della Casa. Che fosse successo qualcosa di grave era palese. Tanto è vero che Alfonso Signorini non ha esitato a prendere provvedimenti e 'sgridare' i protagonisti della vicenda, ovvero Edoardo Tavassi, Edoardo Donnamaria, Micol Incorvaia e Nicole Murgia. Il conduttore ha accusato i gieffini di aver "mentito spudoratamente". In seguito sia Micol che Tavassi hanno parlato della questione: "Hai detto di quella cosa brutta, esce una roba del genere ci indebolisce". Successivamente sul web è spuntata fuori un'indiscrezione su quello che avrebbe fatto Donnamaria: "Stavano parlando sul pe** e misure e lui ha fatto il gesto di tirarlo fuori… che praticamente voleva farlo vedere a loro il suo coso…".

