“Io non vado”. Funerali Maurizio Costanzo, la pesante assenza dal mondo dello spettacolo (Di lunedì 27 febbraio 2023) Continua il lungo addio a Maurizio Costanzo stamani, nel giorno dei Funerali del giornalista, a Storie Italiane ha parlato anche un’icona dello spettacolo italiano. Icona che già venerdì aveva voluto mandare un messaggio alla famiglia di Costanzo e, in qualche modo, a lui in persona. “Non posso pensare che tu non ci sia più… Che dolore! Che sconforto! Ci siamo conosciuti agli albori della tua carriera da giornalista, quando eravamo entrambi giovanissimi, e negli anni non ci siamo mai persi. Quanto bene ti ho voluto e quanto te ne voglio”. “Nessuno mai ha avuto il grande cuore che avevi tu. Io so di cosa tu sia stato capace di fare in amicizia. Non ti dimenticherò. Tutto il mio affetto e il mio sincero cordoglio a Maria De Filippi e ai tuoi figli”. Tantissimi i commenti che erano ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 febbraio 2023) Continua il lungo addio astamani, nel giorno deidel giornalista, a Storie Italiane ha parlato anche un’iconaitaliano. Icona che già venerdì aveva voluto mandare un messaggio alla famiglia die, in qualche modo, a lui in persona. “Non posso pensare che tu non ci sia più… Che dolore! Che sconforto! Ci siamo conosciuti agli albori della tua carriera da giornalista, quando eravamo entrambi giovanissimi, e negli anni non ci siamo mai persi. Quanto bene ti ho voluto e quanto te ne voglio”. “Nessuno mai ha avuto il grande cuore che avevi tu. Io so di cosa tu sia stato capace di fare in amicizia. Non ti dimenticherò. Tutto il mio affetto e il mio sincero cordoglio a Maria De Filippi e ai tuoi figli”. Tantissimi i commenti che erano ...

