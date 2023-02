Inzaghi: «Inter, primo tempo insufficiente! Sconfitta ci deve far riflettere» (Di lunedì 27 febbraio 2023) Simone Inzaghi Intervistato da Rai Radio 1 è tornato a parlare della Sconfitta contro il Bologna. Il tecnico nerazzurro non è per niente soddisfatto e invita a riflettere dopo l’inaspettata caduta. INSUFFICIENTE – Simone Inzaghi analizza la Sconfitta dell’Inter in casa del Bologna: «primo tempo insufficiente dove il Bologna ha fatto meglio di noi. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, e proprio nel migliore momento migliore nostro abbiamo preso un gol da non prendere mai. Un inciampo dopo l’ottima prova di mercoledì che non ci soddisfa e ci deve fare riflettere. Rallenta il nostro passo in campionato. Avevamo un leggero vantaggio che dopo questa Sconfitta non ci sarà ... Leggi su inter-news (Di lunedì 27 febbraio 2023) Simonevistato da Rai Radio 1 è tornato a parlare dellacontro il Bologna. Il tecnico nerazzurro non è per niente soddisfatto e invita adopo l’inaspettata caduta. INSUFFICIENTE – Simoneanalizza ladell’in casa del Bologna: «insufficiente dove il Bologna ha fatto meglio di noi. Nel secondoabbiamo fatto meglio, e proprio nel migliore momento migliore nostro abbiamo preso un gol da non prendere mai. Un inciampo dopo l’ottima prova di mercoledì che non ci soddisfa e cifare. Rallenta il nostro passo in campionato. Avevamo un leggero vantaggio che dopo questanon ci sarà ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : #Bologna maledetta per #Inzaghi. Dopo #Sansone (più papera di #Radu) è oggi Orsolini a condannare l’#Inter al k.o.;… - Inter : A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 5 Gagliardini, 9 Dzeko, 12 Bellanova, 14 Asllani, 15 Acerbi, 23 Barella, 3… - MatteoBarzaghi : Inter. Assenti a Bologna oltre a Correa: Skriniar e Dimarco. Mal di schiena per lo slovacco, affaticamento addomina… - cassag12 : RT @cippiriddu: Simone Inzaghi e Danilo D'Ambrosio dopo Bayern-Inter 0-2 all'Atatürk di Istanbul il 10 giugno 2023: - BullaInterista : Che non sposta comunque il focus sui veri problemi. Partiamo dalla fine: Inzaghi è il 1°responsabile dell'area tecn… -