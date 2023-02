Inzaghi, il paragone con Conte e quelle sconfitte che pesano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 27 febbraio 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Inzaghi, il paragone con Conte e quelle sconfitte che pesano: Inzaghi, il paragone con Conte e quelle sconfitte che… - Gazzetta_it : Inzaghi, il paragone con Conte e quelle sconfitte che pesano - autochthnous42 : @JulianRoss79 Ma non diciamo cazzate, paragone che non regge, Inzaghi con la Lazio e l'Inter ha portato i trofei, D… - secco1389 : @Gaetano9410 Per me il paragone non è tanto sul numero di partite perse dall’uno o dall’altro ma sul modo in cui si… - TheWalr02066802 : @FootballAndDre1 non si può fare un paragone #Inzaghi, Conte proprio per questo motivo. Come non lo si poteva fare… -