Inzaghi di nuovo sotto accusa | “Fa sempre le stesse cose”

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Dopo la nuova sconfitta subita dall’Inter per mano del Bologna, arrivano nuove critiche nei confronti di mister Simonee non solo L’Inter è inciampata anche stavolta. Esattamente come già… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DonKalulu20 : RT @it_inter: Bocche cucite ieri tra i dirigenti, nessuna voglia di commentare il nuovo scivolone: probabile che già oggi la società faccia… - FTuidder : @90ordnasselA Inzaghi dovrebbe imparare da pioli che con una situazione a dir poco drammatica con umiltà ha deciso… - sportli26181512 : Intermania: solo uno peggio di Inzaghi, che scelte sul capitano e D'Ambrosio. La rivincita di Radu VIDEO: Ci son ca… - sportli26181512 : Intermania: solo un allenatore peggio di Inzaghi, che scelte sul capitano e D'Ambrosio. La rivincita di Radu VIDEO:… - muntzer_thomas : RT @it_inter: Bocche cucite ieri tra i dirigenti, nessuna voglia di commentare il nuovo scivolone: probabile che già oggi la società faccia… -

Bologna ha confermato quella che sembra una costante della stagione nerazzurra, grandi partite inframezzate da scivoloni inusitati. E' come se la squadra ...Bocche cucite tra i dirigenti dopo la partita e pure in serata, nessuna voglia di commentare il nuovo scivolone bolognese ... Ovviamente, non c’è rischio esonero per Inzaghi, che solo qualche giorno ...