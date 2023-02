Inzaghi, 7 sconfitte sono inaccettabili. Ora è un altro Milan (Di lunedì 27 febbraio 2023) La nuova frenata dell'Inter apre il campo ai dubbi sul tecnico nerazzurro. Pioli, al contrario, ritrova in un colpo solo Maignan, la solidità difensiva ... Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 27 febbraio 2023) La nuova frenata dell'Inter apre il campo ai dubbi sul tecnico nerazzurro. Pioli, al contrario, ritrova in un colpo solo Maignan, la solidità difensiva ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mp_MarcoB : @agostinomela Handanovic e Inzaghi sono l'emblema della mediocrità da risolvere. I gol assurdi presi dal primo e le… - salvatoreniggez : @scvgIia Togli 3 sconfitte e le metti nei pareggi e non si parlerebbe più di Inzaghi out - Aleee_Inter : @wazzaCN Sai perfettamente che non sono uno di quelli che dice questo, ma esistono sconfitte e sconfitte. Dire che… - brozovismo : Le dichiarazioni di Inzaghi sono semplicemente imbarazzanti. Questo sarebbe l’allenatore dell’FC Internazionale Mil… - giusmusa : @marcoluo Sono del Napoli ma sette sconfitte ed una qualità di gioco scadente, soprattutto in trasferta, non posson… -