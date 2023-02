Investire: interessante asta BOT annuale con rendimento lordo al 3,23% (Di lunedì 27 febbraio 2023) asta BOT annuale: al via l’interessante asta dei titoli obbligazionari che hanno scadenza pari a 12 mesi. Ecco a quanto ammonta il tasso di rendimento lordo. Il mercato obbligazionario per l’anno 2023 sarà ricco di sorprese: il calendario dei BOT e BTP è variegato. Il Ministero del Tesoro ha annunciato l’emissione dei BOT con scadenza pari ad un anno: ecco a quanto ammonta il tasso di rendimento al lordo. Il Governo Meloni mira a gestire la crisi di fiducia sul mercato obbligazionario italiano, richiamando la responsabilità per contenere il declino economico italiano. L’Esecutivo italiano punta a nuove emissioni di BTP e di BOT per l’anno 2023 per proteggere il sistema economico nazionale, che risulta già indebolito dalle continue emergenze ... Leggi su blowingpost (Di lunedì 27 febbraio 2023)BOT: al via l’dei titoli obbligazionari che hanno scadenza pari a 12 mesi. Ecco a quanto ammonta il tasso di. Il mercato obbligazionario per l’anno 2023 sarà ricco di sorprese: il calendario dei BOT e BTP è variegato. Il Ministero del Tesoro ha annunciato l’emissione dei BOT con scadenza pari ad un anno: ecco a quanto ammonta il tasso dial. Il Governo Meloni mira a gestire la crisi di fiducia sul mercato obbligazionario italiano, richiamando la responsabilità per contenere il declino economico italiano. L’Esecutivo italiano punta a nuove emissioni di BTP e di BOT per l’anno 2023 per proteggere il sistema economico nazionale, che risulta già indebolito dalle continue emergenze ...

