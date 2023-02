Investe due ragazzine e scappa, si schianta sul guard - rail e tenta la fuga a piedi: fermato un moldavo (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ha investito due ragazze di 17 e 18 anni, nel parcheggio dell' Autogrill di Campogalliano sull' A22 poi si è dato alla fuga in direzione nord, andandosi a schiantare contro la barriera all'altezza ... Leggi su leggo (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ha investito due ragazze di 17 e 18 anni, nel parcheggio dell' Autogrill di Campogalliano sull' A22 poi si è dato allain direzione nord, andandosi are contro la barriera all'altezza ...

