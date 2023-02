“Invasione cinese entro il 2027”. La bomba del capo della Cia su Taiwan (Di lunedì 27 febbraio 2023) L’Invasione sarebbe pronta e potrebbe iniziare a stretto giro, entro il 2027. A lanciare l’allarme è William Burns, il capo della Cia, che in un’intervista alla Cbs ha dichiarato che Xi Jinping ha già dato ordine al suo esercito di invadere Taiwan nei prossimi quattro anni. Tutto, però, dipenderà dagli esiti della guerra tra Russia e Ucraina. Se, da una parte, Pechino avrebbe preferito l’Invasione lampo di Putin per continuare i progetti economici sulla Via della Seta e, dall’altra, accelerare proprio l’offensiva nei confronti dell’isola di Formosa; ora, “la valutazione è che il leader e i capi dell’esercito di Pechino non siano sicuri di riuscire a portare a termine la missione”, ha affermato Burns. Il capo ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 27 febbraio 2023) L’sarebbe pronta e potrebbe iniziare a stretto giro,il. A lanciare l’allarme è William Burns, ilCia, che in un’intervista alla Cbs ha dichiarato che Xi Jinping ha già dato ordine al suo esercito di invaderenei prossimi quattro anni. Tutto, però, dipenderà dagli esitiguerra tra Russia e Ucraina. Se, da una parte, Pechino avrebbe preferito l’lampo di Putin per continuare i progetti economici sulla ViaSeta e, dall’altra, accelerare proprio l’offensiva nei confronti dell’isola di Formosa; ora, “la valutazione è che il leader e i capi dell’esercito di Pechino non siano sicuri di riuscire a portare a termine la missione”, ha affermato Burns. Il...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : ?? La dichiarazione choc del capo della #Cia ?? #Cina #Taiwan - GiovanniPetrac2 : @TizianaFerrario perché, se sapesse leggere senza pregiudizi, si sarebbe accorta che il piano cinese non ha nulla a… - virgiliopaolo : RT @CristinaMolendi: Pechino ???? si oppone alla condanna dell’invasione russa ???? in Ucraina ???? con migliaia di morti tra civili, bambini, an… - mario0549 : RT @CristinaMolendi: Pechino ???? si oppone alla condanna dell’invasione russa ???? in Ucraina ???? con migliaia di morti tra civili, bambini, an… - enrico_farda : RT @CristinaMolendi: Pechino ???? si oppone alla condanna dell’invasione russa ???? in Ucraina ???? con migliaia di morti tra civili, bambini, an… -