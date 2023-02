Invalsi studenti diversamente abili ai sensi della L. 104/1992, con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e con Bisogni Educativi Speciali (BES): cosa prevede le normativa (Di lunedì 27 febbraio 2023) studenti diversamente abili con certificazione ai sensi della Legge n. 104/1992 Per le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992 del primo ciclo il riferimento principale è l’art. 11 c. 4 del DL 62/17 … Questo ed altri contenuti su Orizzonte Scuola PLUS, riservato agli abbonati. Iscriviti al nostro canale telegram PLUS per gli aggiornamenti L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 27 febbraio 2023)con certificazione aiLegge n. 104/Per le alunne e gli alunni con distà certificata aiL. 104/del primo ciclo il riferimento principale è l’art. 11 c. 4 del DL 62/17 … Questo ed altri contenuti su Orizzonte Scuola PLUS, riservato agli abbonati. Iscriviti al nostro canale telegram PLUS per gli aggiornamenti L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Prove Invalsi, obbligatorie per un milione di studenti. Si parte il 1° marzo con le quinte superiori - mandara_g : RT @RegLombardia: #OpenScuola È online la guida per la preparazione alle Prove nazionali #INVALSI che gli studenti dell’ultimo anno della S… - RegLombardia : #OpenScuola È online la guida per la preparazione alle Prove nazionali #INVALSI che gli studenti dell’ultimo anno d… - GiulioPellizza2 : @CanonF1 I test Invalsi sono la trasformazione della scuola in una sorta di quiz televisivo senza montepremi finale… - orizzontescuola : Prove Invalsi, requisito di ammissione all’esame di terza media e maturità. Dal 1° marzo si cimentano gli studenti… -