Intesa Sanpaolo, attenzione all'ultima truffa: panico per i pagamenti non autorizzati (Di lunedì 27 febbraio 2023) Le truffe on line sono sempre più frequenti e pericolose: una delle più recenti è stata segnalata da Banca Intesa Sanpaolo. Per essere certi di non incappare in raggiri telematici e vere e proprie truffe, diventa importante mantenersi aggiornati sulle ultime strategie messe in atto dai truffatori e capire nel dettaglio come proteggere i propri soldi. I consigli di Banca San Paolo per evitare le truffe on line – Grantennistoscana.itLe segnalazioni più recenti indicano che un nuovo sistema ideato da anonimi truffatori consiste nell'indicare una variazione dei dati di pagamento. Le vittime di questa truffa sono per lo più aziende e liberi professionisti che devono emettere fattura per pagare merci o servizi. Per fare un esempio pratico, un'azienda ha sempre pagato un collaboratore versando il suo compenso ...

