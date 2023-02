Intesa Comune Caserta-Enel, entro l’estate 34 colonnine (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto “È ormai tutto pronto e nei prossimi giorni sottoscriveremo con Enel X il protocollo d’Intesa per incrementare a 34 il numero di colonnine attualmente disponibili a Caserta per le auto elettriche e per dare avvio alla mappatura della città“. Ad annunciarlo è il vicesindaco di Caserta Emiliano Casale, con delega alla Smart City. “Il protocollo che sarà firmato nei prossimi giorni – spiega Casale – è stato voluto per migliorare l’offerta green della città. Rispetto alle 13 colonnine installate nel 2018 con il protocollo stipulato con Enel, oggi la città ha ben 16 punti di ricarica elettrica sparsi per la città. Un numero già notevole ma che noi con la nuova Intesa, e con gli altri progetti in campo per la Smart city, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto “È ormai tutto pronto e nei prossimi giorni sottoscriveremo conX il protocollo d’per incrementare a 34 il numero diattualmente disponibili aper le auto elettriche e per dare avvio alla mappatura della città“. Ad annunciarlo è il vicesindaco diEmiliano Casale, con delega alla Smart City. “Il protocollo che sarà firmato nei prossimi giorni – spiega Casale – è stato voluto per migliorare l’offerta green della città. Rispetto alle 13installate nel 2018 con il protocollo stipulato con, oggi la città ha ben 16 punti di ricarica elettrica sparsi per la città. Un numero già notevole ma che noi con la nuova, e con gli altri progetti in campo per la Smart city, ...

