Intervista all’attrice Christina Andrea Rosamilia | protagonista di Peripheric Love | girato a Mirafiori Sud

(Di lunedì 27 febbraio 2023) “Auspico maggior inclusività nel mondo del cinema per minoranze e famiglia LGBT e invito tutti a liberarsi, a mettersi in gioco, a provarci. Sono una persona ecclettica, amo tutto, anche le mie piante, i social e adoro Torino, anche per la sua inclusività del mondo LGBT”. E’ il pensiero di. L’attrice svizzera ci racconta il suo passato e la sua ferrea volontà di esprimersi. Nata e cresciuta a Bellinzona nella Svizzera italiana dopo Londra ora vive a Torino. Il suo esordio nel cinema è nel 2015 con il film “Le ultime cose” di Irene Dionisio. Nel suo percorso artistico ha ricevuto diversi riconoscimenti come miglior attrice (Asti Film festival 2017 e Top Indie Film Awards e Best Actor Awards nel 2019 per il film “La teoria del sangue” diretto da Luca Elmi). L’ultima sua fatica la vede ...