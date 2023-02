Interrotta Besiktas-Antalyaspor in Turchia, in campio piovono peluche per i bambini sfollati del terremoto – Il video (Di lunedì 27 febbraio 2023) Stavolta dal calcio turco l’interruzione di una partita ha una chiave di lettura positiva. Dopo i disordini nell’amichevole tra Kodžaelispor e Sakajijaspor, in una gara organizzata per raccogliere fondi a favore delle popolazioni colpite dal terremoto nel Sud della Turchia, nella sfida di Super Lig tra Besiktas e Antalyaspor le cose sono andate in modo del tutto opposto. Al 5? della partita giocata ieri 26 febbraio, i tifosi di entrambe le squadre hanno fatto partire una pioggia di peluche e giocatoli in campo, come gesto di solidarietà per i tantissimi bambini sfollati dopo il sisma. su Open Leggi anche: Scoppia al caos all’amichevole per i terremotati in Turchia, rissa in curva e invasione di campo – I ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 febbraio 2023) Stavolta dal calcio turco l’interruzione di una partita ha una chiave di lettura positiva. Dopo i disordini nell’amichevole tra Kodžaelispor e Sakajijaspor, in una gara organizzata per raccogliere fondi a favore delle popolazioni colpite dalnel Sud della, nella sfida di Super Lig trale cose sono andate in modo del tutto opposto. Al 5? della partita giocata ieri 26 febbraio, i tifosi di entrambe le squadre hanno fatto partire una pioggia die giocatoli in campo, come gesto di solidarietà per i tantissimidopo il sisma. su Open Leggi anche: Scoppia al caos all’amichevole per i terremotati in, rissa in curva e invasione di campo – I ...

