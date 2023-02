Inter Primavera | Chivu si è rialzato | la squadra ora lo segue totalmente

Leggi su inter-news

(Di lunedì 27 febbraio 2023) L’di Cristianvince anche contro l’Hellas Verona e ora vede i playoff. Il tecnico sembra aver toccato le corde giusteE I SUOI VOLANO – Latrova altri 3 punti contro l’Hellas Verona e ora vede i playoff. I nerazzurri occupano al momento la nona piazza, e il sesto posto occupato dal Bologna dista ora 6 punti. Contro gli scaligeri altra vittoria sofferta ma importantissima, che porta ancora una volta la forma di Francesco Pio Esposito, arrivato a quota 10 gol stagionali. Il numero 23 è salito in cattedra in questo nuovo anno e non intende fermarsi. Oltre a lui, buoni segnali anche dai nuovi arrivati. Dopo l’arrivo di Kassama – che ha esordito il 4 febbraio contro il Napoli – la difesa nerazzurra garantisce più sicurezza. La vera novità però è l’insediamento di Alem Nezirevic. Il terzino ...