Inter, Marotta: “Lukaku vuole restare, ma è del Chelsea. A giugno…” (Di lunedì 27 febbraio 2023) A tutto Marotta: dal futuro di Romelu Lukaku a quello di Simone Inzaghi, passando per lo spogliatoio e il momento vissuto dall’Inter, reduce dalla brutta sconfitta contro il Bologna in campionato. Un ko che secondo molti ha messo a rischio la panchina di Simone Inzaghi, ipotesi che l’ad nerazzurro ha smentito nell’Intervista esclusiva rilasciata a ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) A tutto: dal futuro di Romelua quello di Simone Inzaghi, passando per lo spogliatoio e il momento vissuto dall’, reduce dalla brutta sconfitta contro il Bologna in campionato. Un ko che secondo molti ha messo a rischio la panchina di Simone Inzaghi, ipotesi che l’ad nerazzurro ha smentito nell’vista esclusiva rilasciata a ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Inter, a breve intervista di Beppe #Marotta - marifcinter : #Marotta: '#Lukaku resta all'Inter? Parlarne ora è prematuro. A giugno tornerà al Chelsea e poi si aprirà uno scena… - Antonio89704611 : Comunque caro #Marotta e cari tifosi pro #Suning l' alibi proprietà non regge...a Napoli #Giuntoli perde Koulibaly,… - bergomifabio : Anche oggi #marotta non ha detto nulla di interessante sulla nostra #inter. Nessuna indicazione profonda su stadio… - Csimo82 : A me sembrano parole di addio...!! #Marotta #Inter -