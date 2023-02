Inter | Marotta | «Lukaku? Tornerà al Chelsea in estate | poi vedremo»

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Le parole dell’amministratore delegato dell’Giuseppedopo la sconfitta dell’contro il Bologna L’amministratore delegato dell’, Beppe, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta dei nerazzurri contro il Bologna. Di seguito le sue parole, comprese quelle su. BILANCIO – «Siamo arrivati secondi in campionato e in finale di Europa League nel 2019/2020. L’anno successivo abbiamo vinto lo scudetto. Con l’avvento di Inzaghi di nuovo secondi in campionato e vinto una Coppa Italia e una Supercoppa. Quest’anno un’altra Supercoppa e siamo secondi in classifica: la performance dell’è la migliore in Italia nelle ultime 4 stagioni. L’attualità di questa stagione in chiaroscuro ci dice che siamo protagonisti in Champions League e Coppa ...

Le parole dell'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta dopo la sconfitta dell'Inter contro il Bologna L'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta dei nerazzurri contro il Bologna. Di seguito le sue parole. BILANCIO - "Siamo arrivati secondi in campionato e in finale di Europa League ...L'inaspettata sconfitta in casa del Bologna non è piaciuta a nessuno, all'Inter. Se Simone Inzaghi e Lautaro Martinez si sono fatti sentire nelle interviste post - partita, Giuseppe Marotta ha aspettato un giorno per farsi voce del club. A Sky l'amministratore delegato ha

L’amministratore delegato dell’Inter ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta col Bologna, la settima in campionato: «Bene le coppe, ma il nostro obiettivo doveva essere lo scudetto» ...Solo il buon andamento in Champions League ha salvato Inzaghi dall’esonero a stagione in corso: nel prossimo campionato potrebbe essere sostituito all'Inter da Thiago Motta ...