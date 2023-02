Inter, le chiacchiere stanno a zero: confronti utili solo con i risultati (Di lunedì 27 febbraio 2023) Dopo il KO di ieri a Bologna, in casa Inter è previsto un altro confronto tra giocatori e società. L’ennesimo di questa stagione, dopo i quali però è sempre mancata la continuità necessaria. Le chiacchiere stanno a zero se i risultati non arrivano PATTO SPOGLIATOIO – Come spesso accaduto in stagione, dopo un tonfo abbastanza clamoroso sono arrivati i confronti in casa Inter. I famosi “patti spogliatoio” dopo i quali è sembrato arrivare lo slancio giusto. La ripresa. Come dopo la partita persa contro la Roma a San Siro. Salvo poi trovare un altro risultato deludente e ricominciare così il giro. Lo stesso sta succedendo ora dopo la sconfitta in trasferta contro il Bologna che ha portato prima alle parole di Beppe Marotta (vedi articolo) e poi al confronto di domani ad ... Leggi su inter-news (Di lunedì 27 febbraio 2023) Dopo il KO di ieri a Bologna, in casaè previsto un altro confronto tra giocatori e società. L’ennesimo di questa stagione, dopo i quali però è sempre mancata la continuità necessaria. Lese inon arrivano PATTO SPOGLIATOIO – Come spesso accaduto in stagione, dopo un tonfo abbastanza clamoroso sono arrivati iin casa. I famosi “patti spogliatoio” dopo i quali è sembrato arrivare lo slancio giusto. La ripresa. Come dopo la partita persa contro la Roma a San Siro. Salvo poi trovare un altro risultato deludente e ricominciare così il giro. Lo stesso sta succedendo ora dopo la sconfitta in trasferta contro il Bologna che ha portato prima alle parole di Beppe Marotta (vedi articolo) e poi al confronto di domani ad ...

