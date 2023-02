Inter, il punto debole è chiaro. Inzaghi lavori sui contropiedi subiti (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il punto debole più influente nell’Inter della stagione 2022/2023 sono i contropiedi subiti. La squadra continua a prendere gol in tali situazioni, Simone Inzaghi lavori su questo fondamentale per trovare la solidità. deboleZZA – La debolezza della squadra nerazzurra è importante e ben evidente. Tutti gli altri allenatori lo conoscono e preparano la partita per colpire solo in un modo: il contropiede. Nelle ultime due partite in campionato l’Inter ha subito due gol su due in questa situazione. L’Udinese ha segnato in ripartenza dopo il passaggio sbagliato di Romelu Lukaku, cogliendo scoperta la fascia destra della retroguardia di Simone Inzaghi. Il Bologna nell’ultima gara ha colpito proprio su una ... Leggi su inter-news (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ilpiù influente nell’della stagione 2022/2023 sono i. La squadra continua a prendere gol in tali situazioni, Simonesu questo fondamentale per trovare la solidità.ZZA – Lazza della squadra nerazzurra è importante e ben evidente. Tutti gli altri allenatori lo conoscono e preparano la partita per colpire solo in un modo: il contropiede. Nelle ultime due partite in campionato l’ha subito due gol su due in questa situazione. L’Udinese ha segnato in ripartenza dopo il passaggio sbagliato di Romelu Lukaku, cogliendo scoperta la fascia destra della retroguardia di Simone. Il Bologna nell’ultima gara ha colpito proprio su una ...

