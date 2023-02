(Di lunedì 27 febbraio 2023) La partita dell’contro il Bologna è stata disastrosa, si candida fermamente tra le peggiori della gestione Simone Inzaghi. Il gol subito da Riccardonon è unè successa la stessa cosa. IMPOST– Contro il Bologna la difesa dell’ha giocato molto male. La sostituzione di Stefan de Vrij è la prova, allo stesso livello l’errore di Danilo D’Ambrosio entrato nel secondo tempo. L’unico che non ha fatto errori eclatanti è stato Matteo Darmian, ma non ha neanche impressionato in positivo. Nella ripresa il Bologna si è abbassato, non ha pressato e corso come nei primi 45 minuti, ma nonostante questo il gol di Riccardoè arrivato al 76?. La pecca di D’Ambrosio in impostnon è stata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : Dopo la sconfitta fatale dello scorso anno, l’Inter cade ancora a Bologna con un gol di un Orsolini in stato di gra… - realvarriale : Dalla sconfitta con @inter @sscnapoli ha vinto 8 partite su 8 segnando 21 gol e subendone solo 2. La squadra di… - pisto_gol : Ci ha lasciati a 82 anni Ilario #Castagner, che fu il creatore del #Perugia dei miracoli, allenò anche #Inter… - internewsit : Inter, il gol di Orsolini non è un episodio. Poco prima azione fotocopia - - Claplaz : @Inter_en Gol scudetto -

Commenta per primo Orsolini è buono come i tortellini! Lo speaker radiotv bolognese Enrico Ciaccio lo ha definito così domenica scorsa a 7Gold dopo il suodecisivo contro l'. Ildi una plusvalenza juventina di circa 9 milioni di euro , segnato per giunta alla rivale per antonomasia . Quella rete ha fatto andare in visibilio i tifosi del Bologna, ma anche per ...... è arrivata ieri con la vittoria per 1 - 0 contro l'allo Stadio Dall'Ara , la prima vittoria ... autore dele ora uomo chiave di questo Bologna . La classifica, in questo momento, dice ...

Empoli-Napoli 0-2: Osimhen gol, Spalletti a +18 sull'Inter Tuttosport

Accadde Oggi – 27 febbraio 2008, Inter-Roma 1-1: il gol di capitan Zanetti nel momento più difficile Passione Inter

Inter, la crisi nasce lontano da San Siro: 22 gol subiti e 5 sconfitte su 12 QUOTIDIANO NAZIONALE

Colonnese: “Inter presuntuosa, sconfitta meritata. Non si possono prendere questi gol” fcinter1908

La squadra sarebbe seconda alla pari di Milan e Inter – con il gol di Milik contro la Salernitana ingiustamente annullato sarebbe anche davanti di due punti con il derby ancora da giocare – ma le voci ...Thiago Motta è riuscito ad ingabbiare l'Inter con una vittoria entusiasmante grazie al gol vittoria di Orsolini: la pazza idea ...