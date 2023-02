Inter, il centrocampo tecnico di Inzaghi affonda a Bologna (Di lunedì 27 febbraio 2023) Certe volte bisognerebbe pensare davvero a cose semplici. Nel calcio i dettagli sono fondamentali, ma anche la percezione della situazione attuale fa da monito per una partita. Questa dovrebbe essere la base di ogni singolo allenatore professionista, ma a quanto pare a volte non tutti ricordano questi passaggi basilari. Prendiamo il caso ieri di Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter che ieri ha affrontato al Dall’Ara il Bologna. Una squadra estremamente fisica e reattiva, che a centrocampo conta non solo degli ottimi playmakers, ma anche dei mastini pronti a recuperare palla. Come se ciò non fosse già un campanello d’allarme, oltre a questo mettiamoci anche che il campo del Dall’Ara sembra essere in situazioni pietose, tanto che le zolle di erba non sono tutte pianeggianti ma rialzate. Per finire, la ... Leggi su zon (Di lunedì 27 febbraio 2023) Certe volte bisognerebbe pensare davvero a cose semplici. Nel calcio i dettagli sono fondamentali, ma anche la percezione della situazione attuale fa da monito per una partita. Questa dovrebbe essere la base di ogni singolo allenatore professionista, ma a quanto pare a volte non tutti ricordano questi passaggi basilari. Prendiamo il caso ieri di Simonedell’che ieri ha affrontato al Dall’Ara il. Una squadra estremamente fisica e reattiva, che aconta non solo degli ottimi playmakers, ma anche dei mastini pronti a recuperare palla. Come se ciò non fosse già un campanello d’allarme, oltre a questo mettiamoci anche che il campo del Dall’Ara sembra essere in situazioni pietose, tanto che le zolle di erba non sono tutte pianeggianti ma rialzate. Per finire, la ...

