Inter, dopo il KO contro il Bologna la società si riunisce: parla Marotta! ? Sky (Di lunedì 27 febbraio 2023) L’Inter ha commesso un ulteriore passo falso, stavolta contro il Bologna al Dall’Ara, e adesso la società sta ragionando: i vertici del club nerazzurro si sono riuniti (vedi articolo). A tal proposito stanno per arrivare le parole di Beppe Marotta a Sky Sport, nel corso del programma “Il Calcio è Servito”, come anticipato da Matteo Barzaghi. REAZIONE ? Matteo Barzaghi parla di reazione della società dopo il KO di ieri: «Beppe Marotta ha parlato e riferito che bisogna trovare un rimedio al problema della continuità. La società, attraverso le mie parole, ha riferito, vuole stimolare squadra e allenatore per aver ancora più motivazione per trovare continuità. Perché, è vero che la società dal punto di vista sportivo sta ... Leggi su inter-news (Di lunedì 27 febbraio 2023) L’ha commesso un ulteriore passo falso, stavoltailal Dall’Ara, e adesso lasta ragionando: i vertici del club nerazzurro si sono riuniti (vedi articolo). A tal proposito stanno per arrivare le parole di Beppe Marotta a Sky Sport, nel corso del programma “Il Calcio è Servito”, come anticipato da Matteo Barzaghi. REAZIONE ? Matteo Barzaghidi reazione dellail KO di ieri: «Beppe Marotta hato e riferito che bisogna trovare un rimedio al problema della continuità. La, attraverso le mie parole, ha riferito, vuole stimolare squadra e allenatore per aver ancora più motivazione per trovare continuità. Perché, è vero che ladal punto di vista sportivo sta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 5 & 0 - Il Napoli è soltanto la terza squadra a vincere 5 trasferte di fila tenendo la porta inviolata in Serie A,… - CB_Ignoranza : Dopo la sconfitta fatale dello scorso anno, l’Inter cade ancora a Bologna con un gol di un Orsolini in stato di gra… - ZZiliani : #Bologna maledetta per #Inzaghi. Dopo #Sansone (più papera di #Radu) è oggi Orsolini a condannare l’#Inter al k.o.;… - lukakusessuale : RT @FBiasin: Ogni inizio settimana la dirigenza #Inter incontra il tecnico: -Se l’incontro arriva dopo una vittoria si chiama “saluto”. -S… - calciomercatoit : ??#Marotta parla dopo il ko con il #Bologna: 'Fiducia a #Inzaghi, ma va trovato un rimedio'???? -